Главу Минздрава Республики Алтай и его помощника заподозрили во взятках

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Следственными органами Следственного комитета по Республике Алтай возбуждено несколько уголовных дел в отношении министра здравоохранения Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова.
Главу Минздрава Республики Алтай и его помощника заподозрили во взятках
  • © Пресс-служба Правительства Республики Алтай

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки, совершённое организованной группой, в крупном размере), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки, совершённое организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, в период с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трёх коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова подозревается в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, в её отношении возбуждено уголовное дело.

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