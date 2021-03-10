Победителей фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID объявят 11 марта

В четверг, 11 марта, в ТАСС в онлайн-формате пройдёт церемония объявления победителей международного профессионального фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID.

Как передаёт ТАСС, в мероприятии примут участие заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор и члены жюри фотоконкурса, представители ведущих мировых СМИ Associated Press, Reuters, AFP, Xinhua, Yonhap, Kyodo News, Anadolou, ANSA, PA Media, NOOR.

Награды будут вручаться в трёх категориях: обладатель Гран-при получит $10 тыс., лауреаты в номинациях «Одиночная фотография» и «Серия фотографий» — по $3 тыс.