В Заполярье приём фотографий для конкурса Discover Barents продлён до 19 марта

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области проинформировало о продлении срока подачи работ для участия в международном фотоконкурсе Discover Barents до 19 марта.

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РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News. Международный фотоконкурс Discover Barents организован губернским правлением Вестерботтена, регионом — председателем Баренцева регионального Совета в 2019—2021 годах. Тема конкурса — влияние коронавируса на Баренцев регион. Жюри определит трёх победителей, которые получат денежный приз от €600 до €1200. Ранее сообщалось, что в международном конкурсе фоторепортёров памяти Андрея Стенина впервые приняли участие представители Туниса, Таиланда и Республики Конго.