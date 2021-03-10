В Заполярье приём фотографий для конкурса Discover Barents продлён до 19 марта
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
Международный фотоконкурс Discover Barents организован губернским правлением Вестерботтена, регионом — председателем Баренцева регионального Совета в 2019—2021 годах.
Тема конкурса — влияние коронавируса на Баренцев регион.
Жюри определит трёх победителей, которые получат денежный приз от €600 до €1200.
Ранее сообщалось, что в международном конкурсе фоторепортёров памяти Андрея Стенина впервые приняли участие представители Туниса, Таиланда и Республики Конго.