В Заполярье приём фотографий для конкурса Discover Barents продлён до 19 марта

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Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области проинформировало о продлении срока подачи работ для участия в международном фотоконкурсе Discover Barents до 19 марта.
В Заполярье приём фотографий для конкурса Discover Barents продлён до 19 марта
  • © Вера Костамо
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

Международный фотоконкурс Discover Barents организован губернским правлением Вестерботтена, регионом — председателем Баренцева регионального Совета в 2019—2021 годах.

Тема конкурса — влияние коронавируса на Баренцев регион.

Жюри определит трёх победителей, которые получат денежный приз от €600 до €1200.

Ранее сообщалось, что в международном конкурсе фоторепортёров памяти Андрея Стенина впервые приняли участие представители Туниса, Таиланда и Республики Конго.

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