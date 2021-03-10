В Кремле опровергли сообщения о встрече Фийона с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон встретился с российским лидером Владимиром Путиным в начале марта.
В Кремле опровергли сообщения о встрече Фийона с Путиным
  • Reuters

«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», — сказал Песков журналистам, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что не будет раскрывать имя гостя главы государства, поскольку «это относится к личным встречам президента».

4 марта на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин рассказал, что общался с иностранным знакомым, который приехал в Москву по делам.

Как отметил глава государства, иностранец удивился, что «Москва живёт» во время пандемии коронавируса.

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