В Кремле опровергли сообщения о встрече Фийона с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон встретился с российским лидером Владимиром Путиным в начале марта.

«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», — сказал Песков журналистам, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что не будет раскрывать имя гостя главы государства, поскольку «это относится к личным встречам президента».

4 марта на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин рассказал, что общался с иностранным знакомым, который приехал в Москву по делам.

Как отметил глава государства, иностранец удивился, что «Москва живёт» во время пандемии коронавируса.