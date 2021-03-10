В Кремле опровергли сообщения о встрече Фийона с Путиным
- Reuters
«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», — сказал Песков журналистам, его цитирует РИА Новости.
Он добавил, что не будет раскрывать имя гостя главы государства, поскольку «это относится к личным встречам президента».
4 марта на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин рассказал, что общался с иностранным знакомым, который приехал в Москву по делам.
Как отметил глава государства, иностранец удивился, что «Москва живёт» во время пандемии коронавируса.