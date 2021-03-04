Путин рассказал о беседе с иностранным знакомым о ситуации в Москве

Президент России Владимир Путин рассказал о встрече в Кремле со своим иностранным знакомым, который приехал в Москву по делам.

«Он иностранец и приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях», — сказал глава государства на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

По словам президента, его друг удивился, что «Москва живёт» во время пандемии коронавируса.

«У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, всё закрыто», — привёл Путин слова своего знакомого.

Президент отметил, что, только объединяя усилия на международной арене, можно добиться окончательной победы над пандемией.

Как ранее рассказал Владимир Путин, более 2 млн человек в России получили два компонента прививки от коронавируса, примерно столько же получили первый укол.