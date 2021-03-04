Путин: в России более 2 млн человек получили оба компонента прививки
- РИА Новости
«На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона сделали первый укол», — сказал глава государства.
Он заявил, что в России наращивают и будут наращивать дальше объёмы производства вакцин, однако есть и «проблемы с логистикой» и организацией прививочных пунктов.
«Я знаю обо всём этом, правительство знает, Минздрав достаточно активно работает на этом направлении. Будем и дальше это делать», — добавил Путин.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что для пресечения новой волны коронавируса в России нужно привить 25% населения за два месяца или же около 30% — до мая.