В Хабаровском крае прошли учения по десантированию спецназа

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В Хабаровском крае военнослужащие ВВО отработали навыки пилотирования парашютом и высадку на территории предполагаемого противника.
В Хабаровском крае прошли учения по десантированию спецназа
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В Хабаровском крае десантные подразделения спецназа отработали прыжки с парашютом с использованием новейшей системы «Арбалет-2». Это система позволяет точечно управлять куполом парашюта и приземляться на очень ограниченной местности.

Во время учений были продемонстрированы умения бойцов правильно группироваться, снижаться и совершать прыжки, а также правильно сбрасывать дополнительный груз на территорию условного противника. Высадка происходила с борта вертолёта Ми-8.

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