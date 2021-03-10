В Хабаровском крае прошли учения по десантированию спецназа
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В Хабаровском крае десантные подразделения спецназа отработали прыжки с парашютом с использованием новейшей системы «Арбалет-2». Это система позволяет точечно управлять куполом парашюта и приземляться на очень ограниченной местности.
Во время учений были продемонстрированы умения бойцов правильно группироваться, снижаться и совершать прыжки, а также правильно сбрасывать дополнительный груз на территорию условного противника. Высадка происходила с борта вертолёта Ми-8.