Лётчики морской авиации ТФ провели учения в Арктике
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Экипажи истребителей МиГ–31БМ, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, перекрыли путь условному самолёту-нарушителю и не дали пересечь границы Российской Федерации в воздушном пространстве. Учения проходили в условиях низких температур, характерных для арктического района.
В ходе учений проверялась слаженность действий экипажа МиГ–31БМ, выполнение установленных нормативов взлёта и занятия района, совершенствовались навыки по взаимодействию с наземными средствами противовоздушной обороны при выполнении поставленных задач.
По сообщениям Newinform, в декабре начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Петербургом.