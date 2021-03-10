Лётчики морской авиации ТФ провели учения в Арктике

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За полярным кругом лётчики морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного самолёта-нарушителя.
Лётчики морской авиации ТФ провели учения в Арктике
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Экипажи истребителей МиГ–31БМ, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, перекрыли путь условному самолёту-нарушителю и не дали пересечь границы Российской Федерации в воздушном пространстве. Учения проходили в условиях низких температур, характерных для арктического района.

В ходе учений проверялась слаженность действий экипажа МиГ–31БМ, выполнение установленных нормативов взлёта и занятия района, совершенствовались навыки по взаимодействию с наземными средствами противовоздушной обороны при выполнении поставленных задач.

По сообщениям Newinform, в декабре начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Петербургом.

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