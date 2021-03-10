В Самаре оштрафован владелец аттракционов, где травмировался ребёнок

В Самаре вынесли приговор владельцу парка аттракционов, где пострадал восьмилетний мальчик.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Самарской области.

Инцидент произошёл 2 мая 2019 года в одном из торговых центров Самары. Ребёнок упал с игрового оборудования, под которым не было специального покрытия, поглощающего удары.

Суд назначил гендиректору предприятия наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в севастопольском батутном центре, в котором травмировались несколько детей.