В Самаре оштрафован владелец аттракционов, где травмировался ребёнок

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В Самаре вынесли приговор владельцу парка аттракционов, где пострадал восьмилетний мальчик.
В Самаре оштрафован владелец аттракционов, где травмировался ребёнок
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Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Самарской области.

Инцидент произошёл 2 мая 2019 года в одном из торговых центров Самары. Ребёнок упал с игрового оборудования, под которым не было специального покрытия, поглощающего удары.

Суд назначил гендиректору предприятия наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в севастопольском батутном центре, в котором травмировались несколько детей.

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