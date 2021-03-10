Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за несоблюдения законов

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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter, если интернет-сервис не начнёт выполнять требования российских законов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за несоблюдения законов
  • Reuters

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по состоянию на 10 марта неудалёнными остаются 3168 материалов с запрещённой информацией.

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