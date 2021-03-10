В России за сутки проведено 146 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 146 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 146 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 марта остаются 510 534 человека», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 113,8 млн тестов на коронавирус.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 могут стать регулярными.