Голикова поручила усовершенствовать имущественные права детей
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«Минпросвещения при участии Минюста России, Рособрнадзора, Департамента труда и социальной защиты города Москвы, членов и экспертов секции совета «Семья, материнство и детство» проработать предложения по совершенствованию защиты имущественных прав несовершеннолетних», — цитирует ТАСС поручение Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
В частности, необходимо определить критерии разрешения сделки несовершеннолетних с близкими родственниками в случае выгоды ребёнка.
Также должен быть улучшен механизм защиты прав ребёнка при реализации средств материнского капитала.
Ранее правительство упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.