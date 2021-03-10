Голикова поручила усовершенствовать имущественные права детей

Вице-премьер России Татьяна Голикова распорядилась усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав несовершеннолетних детей.

«Минпросвещения при участии Минюста России, Рособрнадзора, Департамента труда и социальной защиты города Москвы, членов и экспертов секции совета «Семья, материнство и детство» проработать предложения по совершенствованию защиты имущественных прав несовершеннолетних», — цитирует ТАСС поручение Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

В частности, необходимо определить критерии разрешения сделки несовершеннолетних с близкими родственниками в случае выгоды ребёнка.

Также должен быть улучшен механизм защиты прав ребёнка при реализации средств материнского капитала.

Ранее правительство упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.