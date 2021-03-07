Кабмин упростил направление средств маткапитала на улучшение жилищных условий
- © РИА Новости
Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома.
В пресс-службе правительства пояснили, что «теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ, гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности».
Ранее доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.