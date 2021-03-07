Кабмин упростил направление средств маткапитала на улучшение жилищных условий

Правительство упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома.

В пресс-службе правительства пояснили, что «теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ, гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности».

Ранее доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.