Кабмин упростил направление средств маткапитала на улучшение жилищных условий

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Правительство упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин упростил направление средств маткапитала на улучшение жилищных условий
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Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома.

В пресс-службе правительства пояснили, что «теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ, гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности».

Ранее доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.

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