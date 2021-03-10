На заводе в Елабуге выпущена плотная партия автомобилей Aurus

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Пилотная партия российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat серийной оснастки выпущена на заводе в Елабуге. Лю этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.
На заводе в Елабуге выпущена плотная партия автомобилей Aurus
  • Reuters

Отмечается, что «проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства».

«Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода. Подтверждаем, что пилотная партия была произведена по графику. В настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ. В соответствии с мировой практикой к продаже данные машины не предназначены», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022—2023 годах.

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