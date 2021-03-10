МиГ-31БМ провели в Арктике учения по уничтожению самолёта

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учения по перехвату и уничтожению самолёта — нарушителя российских воздушных границ в Арктике.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота пресс-службы Восточного военного округа.

Отмечается, что в учениях по перехвату самолета-нарушителя за полярным кругом приняли участие экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь на Чукотке.

«После захвата цели летчики произвели по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности», — говорится в сообщении.

Во флоте добавили, что в роли нарушителя также выступил истребитель МиГ-31БМ.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области состоялись учения ракетных катеров Балтийского флота.