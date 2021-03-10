В ГК «Калашников» рассказали о планах производства пистолета Лебедева

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В группе компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») рассказали о планах серийного производства модульного пистолета Лебедева (МПЛ).
В ГК «Калашников» рассказали о планах производства пистолета Лебедева
  • РИА Новости

«По планам 2021 года стоит задача завершить освоение производства и быть готовым к серийным поставкам», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «по итогам прошедшего совещания госкомиссии и по рассмотрению результатов государственных испытаний запускаются процессы принятия МПЛ на вооружение».

«Параллельно будет запущен процесс постановки этого пистолета на производство», — добавили в ГК «Калашников».

В ноябре концерн «Калашников» представил охотничий самозарядный гладкоствольный карабин TR3 366ТКМ, разработанный на базе автомата АК-15.

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