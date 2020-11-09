«Калашников» разработал гладкоствольный карабин на базе автомата АК-15

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Концерн «Калашников» представил охотничий самозарядный гладкоствольный карабин TR3 366ТКМ, разработанный на базе автомата АК-15.
«Калашников» разработал гладкоствольный карабин на базе автомата АК-15
  • © пресс-служба АО Концерн "Калашников"

«Гладкоствольный карабин TR3 под патрон 366 ТКМ разработан на базе автомата Калашникова АК-15 и имеет с ним максимальное внешнее сходство. Сохранив фирменные черты оружия Калашникова, карабин приобрёл улучшенную эргономику и совместимость с современными прицельными комплексами», — приводит ТАСС сообщение «Калашникова».

Особенностью TR3 366ТКМ является сверловка в дульной части ствола, которая позволяет применять специально разработанные для гладкоствольного оружия боеприпасы, по характеристикам приближенные к патронам для нарезного оружия.

Карабин TR3 366ТКМ предназначен для учебно-тренировочной стрельбы и спорта.

Ранее сообщалось, что новым контролирующим лицом группы компаний «Калашников» стал бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников.

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