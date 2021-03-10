Собянин рассказал о работе властей Москвы в период пандемии

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС рассказал о работе властей столицы в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин рассказал о работе властей Москвы в период пандемии
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«В обычные времена мы имеем разный масштаб решаемых задач, разную скорость принятия решений и серьезно отличающиеся подходы к возникающим проблемам. Плюс к этому огромное количество норм и правил, регламентирующих буквально каждый наш шаг, что порой создает неразрешимые проблемы», — заявил мэр.

Он сообщил, что «в марте 2020 года всё изменилось: согласования, на которые раньше тратили месяцы, сегодня требуют одного телефонного звонка», по его словам, «решения, которые разрабатывались годами, сейчас принимаются за сутки».

Согласно данным на 9 марта, в России в течение суток выявлено 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии подтверждено 4 342 474 случая COVID-19.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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