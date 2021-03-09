В Калининградской области прошли учения Балтфлота

В Калининградской области состоялись учения ракетных катеров Балтийского флота.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Манёвры проходили на полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря.

Ракетные катера «Моршанск» и «Заречный» выполнили комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли противника, а также по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости экипажей.

Также в ходе учений были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи.

Ранее портал Newinform сообщал, что учения военных инженеров прошли в Восточном военном округе.