В Калининградской области прошли учения Балтфлота

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В Калининградской области состоялись учения ракетных катеров Балтийского флота.
В Калининградской области прошли учения Балтфлота
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Манёвры проходили на полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря.

Ракетные катера «Моршанск» и «Заречный» выполнили комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли противника, а также по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости экипажей.

Также в ходе учений были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи.

Ранее портал Newinform сообщал, что учения военных инженеров прошли в Восточном военном округе.

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