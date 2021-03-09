В Госдуме прокомментировали идею о льготах работающим россиянам, ухаживающим за инвалидами

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Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев прокомментировал идею о льготах работающим россиянам, ухаживающим за инвалидами.
В Госдуме прокомментировали идею о льготах работающим россиянам, ухаживающим за инвалидами
  • РИА Новости

«Наверное, под этой инициативой есть серьёзные основания. Но всегда, принимая подобного рода меры, нужно помнить об угрозе так называемой положительной дискриминации. Когда мы для людей создаём определённые преференции, им труднее устроиться на работу», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает Исаев, также нужно учесть все условия предоставления подобных льгот.

Он добавил, что по данному вопросу будут выслушаны мнения профсоюзов, работодателей и представителей сообщества инвалидов.

Соответствующий законопроект подготовили члены Совета Федерации, документ поступил в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

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