В Курганской области раскрыли убийство, совершённое в 2001 году

В Курганской области следователи раскрыли убийство, совершённое в 2001 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

Убийство произошло летом 2001 года. В деревне Щучанка Альменевского района была обнаружена раненая местная жительница 1933 года рождения. Впоследствии она скончалась.

В сентябре 2020 года в результате следственно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан житель Ярославской области.

Мужчина не признал вину, но в ходе расследования была доказана его причастность к разбою и убийству. По версии следствия, обвиняемый приехал в дом потерпевшей, чтобы встретиться с её сыном, с которым вместе отбывал наказание в местах лишения свободы. В доме обвиняемый совершил убийство, после чего уехал из региона.

Дело направят в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.