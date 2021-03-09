В Ярославской области женщина и ребёнок погибли при пожаре

Короткая ссылка
В результате пожара в частном доме в деревне Попково в Даниловском районе Ярославской области погибли женщина и ребёнок семи лет, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
В Ярославской области женщина и ребёнок погибли при пожаре
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в момент возгорания в доме находились 30-летняя женщина и двое её детей.

«В результате пожара женщина и её семилетний сын погибли, девочка четырёх лет выжила, ребёнка госпитализировали», — добавили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины возникновения пожара выясняются.

Ранее следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области было возбуждено уголовное дело после обнаружения при тушении дома в городе Красногорске Томаринского района тел троих детей в возрасте от года до четырёх лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить