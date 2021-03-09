В Ярославской области женщина и ребёнок погибли при пожаре

В результате пожара в частном доме в деревне Попково в Даниловском районе Ярославской области погибли женщина и ребёнок семи лет, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в момент возгорания в доме находились 30-летняя женщина и двое её детей.

«В результате пожара женщина и её семилетний сын погибли, девочка четырёх лет выжила, ребёнка госпитализировали», — добавили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины возникновения пожара выясняются.

Ранее следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области было возбуждено уголовное дело после обнаружения при тушении дома в городе Красногорске Томаринского района тел троих детей в возрасте от года до четырёх лет.