В Ярославской области женщина и ребёнок погибли при пожаре
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в момент возгорания в доме находились 30-летняя женщина и двое её детей.
«В результате пожара женщина и её семилетний сын погибли, девочка четырёх лет выжила, ребёнка госпитализировали», — добавили в СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины возникновения пожара выясняются.
Ранее следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области было возбуждено уголовное дело после обнаружения при тушении дома в городе Красногорске Томаринского района тел троих детей в возрасте от года до четырёх лет.