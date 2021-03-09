В Краснодаре мужчина задержан по подозрению в незаконном лишении свободы знакомой

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СК России по краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшей девушки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Инцидент произошёл 8 марта около 08:00. Мужчина пытался закрыть крышку багажника чёрного BMW с находившейся внутри избитой девушкой. Потерпевшую спасли прохожие, которые начали снимать происходящее на видео и остановили проезжавшую мимо патрульную машину полиции.

В пресс-службах ГУ МВД по Краснодарскому краю и регионального СУ СК России сообщили, что девушка госпитализирована. Врачи диагностировали ей перелом носа.

30‑летний мужчина задержан. Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как 27-летняя девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии после падения с пятого этажа балкона общежития.