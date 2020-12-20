В Петербурге возбудили дело после падения девушки с балкона общежития

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как 27-летняя девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии после падения с пятого этажа балкона общежития.

«Полицейскими установлено, что 41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил её с балкона пятого этажа», — цитирует пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости.

Потерпевшая была доставлена в больницу с многочисленными травмами, она находится в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранее он уже был неоднократно судим.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В ноябре в Москве возбудили дело об убийстве по факту падения женщины с двумя детьми из окна квартиры.