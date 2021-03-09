Mercedes-Benz отзовёт в России для ремонта 137 автомобилей

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Компания Mercedes-Benz отзовёт с российского рынка для ремонта 137 кроссоверов GLC-класса, проданных с 2018 по 2019 год.
Mercedes-Benz отзовёт в России для ремонта 137 автомобилей
  • Reuters

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта.

«Причина отзыва транспортных средств — резьбовое соединение плюсового провода на стартере может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сервисе у кроссоверов проверят и при необходимости откорректируют резьбовое соединение плюсового провода на стартере.

Ранее эксперты рассказали о самых популярных в России автомобилях премиум-класса.

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