Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса

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Эксперты рассказали о самых популярных в России автомобилях премиум-класса.
Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В исследовании приняли участие машины, проданные в январе 2021 года.

Первое место в списке занял японский кроссовер Lexus RX. Его купили 849 россиян.

На второй позиции — спортивный седан BMW X6 (продано 509 машин). На третьей строчке — BMW X5 (430 машин).

Также в первую десятку попали BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class, Lexus NX, BMW X3, Mercedes-Benz GLE, BMW 3-Series и BMW X7.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.

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