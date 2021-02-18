Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса

Эксперты рассказали о самых популярных в России автомобилях премиум-класса.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В исследовании приняли участие машины, проданные в январе 2021 года.

Первое место в списке занял японский кроссовер Lexus RX. Его купили 849 россиян.

На второй позиции — спортивный седан BMW X6 (продано 509 машин). На третьей строчке — BMW X5 (430 машин).

Также в первую десятку попали BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class, Lexus NX, BMW X3, Mercedes-Benz GLE, BMW 3-Series и BMW X7.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.