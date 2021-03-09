Воробьёв поручил обеспечить полную подготовку к паводкам в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил всем главам городов региона провести полную подготовку к предстоящим паводкам.

Об этом информирует телеканал «360».

«Мы неслучайно заранее вынесли этот вопрос, когда ещё низкая температура за бортом. Я прошу всех глав провести подготовку. Где-то нужно выйти на наиболее беспокойные места и их отработать», — отметил Воробьёв.

По его словам, периодически в Подмосковье из-за ливней или паводка «страдали люди».

Губернатор подчеркнул необходимость обеспечения полной подготовки.

Ранее в Саратовской области рассказали о превентивных мерах по борьбе с половодьем.