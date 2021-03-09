Воробьёв поручил обеспечить полную подготовку к паводкам в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
«Мы неслучайно заранее вынесли этот вопрос, когда ещё низкая температура за бортом. Я прошу всех глав провести подготовку. Где-то нужно выйти на наиболее беспокойные места и их отработать», — отметил Воробьёв.
По его словам, периодически в Подмосковье из-за ливней или паводка «страдали люди».
Губернатор подчеркнул необходимость обеспечения полной подготовки.
Ранее в Саратовской области рассказали о превентивных мерах по борьбе с половодьем.