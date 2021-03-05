В Саратовской области рассказали о мерах борьбы с половодьем

В Саратовской области рассказали о превентивных мерах борьбы с половодьем.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональное управление обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Особое внимание уделяются малым рекам. Специалисты предварительно проводят взрыв льда с применением небольшого заряда взрывчатки, чтобы отпугнуть рыбу. После этого — основной.

«Превентивные взрывные работы дают примерно 80 — 90% эффективности, противозаторные, когда уже образовалась пробка, а лёд вскрыт — даёт не более 20 — 25% эффективности», — рассказал глава ведомства Юрий Юрин.

Подрывы льда планируют провести в 20 районах по всей области. Это места, где в случае паводка могут оказаться около 100 населенных пунктов, в которых живут 24 тыс. человек.

Ранее, как сообщало Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.