В России могут начать оформлять кредиты на образование на госуслугах

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В России прорабатывают возможность оформления кредитов на образование на портале «Госуслуги», следует из доклада о реализации плана деятельности Минобрнауки на период с 2019 по 2024 год за 2020 год.
В России могут начать оформлять кредиты на образование на госуслугах
  • РИА Новости

«В настоящее время ведётся активная работа по совершенствованию электронного администрирования процесса взаимодействия Минобрнауки России, заёмщика, банка и ООВО (образовательной организации высшего образования. — RT), а также созданию возможности оформления образовательного кредита посредством ЕПГУ (Единого портала государственных и муниципальных услуг. — RT)», — приводит текст документа ТАСС.

В августе правительство России установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых.

Президент России Владимир Путин призвал руководство вузов «не задирать» цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекцией.

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