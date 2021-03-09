В России могут начать оформлять кредиты на образование на госуслугах

В России прорабатывают возможность оформления кредитов на образование на портале «Госуслуги», следует из доклада о реализации плана деятельности Минобрнауки на период с 2019 по 2024 год за 2020 год.

РИА Новости

«В настоящее время ведётся активная работа по совершенствованию электронного администрирования процесса взаимодействия Минобрнауки России, заёмщика, банка и ООВО (образовательной организации высшего образования. — RT), а также созданию возможности оформления образовательного кредита посредством ЕПГУ (Единого портала государственных и муниципальных услуг. — RT)», — приводит текст документа ТАСС. В августе правительство России установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых. Президент России Владимир Путин призвал руководство вузов «не задирать» цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекцией.