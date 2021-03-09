Минпросвещения утвердило новый порядок Всероссийской олимпиады

Минпросвещения России утвердило новый порядок организации Всероссийской олимпиады школьников, говорится в Telegram-канале ведомства «Большая перемена РФ».

В новом порядке нормативно закреплена ответственность организаторов на каждом этапе олимпиады, установлены её этапы, сроки проведения, перечень предметов, организационно-технологическая модель проведения, участники, их права и обязанности.

Кроме того, включены нормы о создании условий для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В конце января газета «Известия» писала о подведении итогов первой в 2021 году перечневой олимпиады школьников по программированию «Когнитивные технологии».