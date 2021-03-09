В Севастополе выявили 45 новых случаев коронавируса за сутки

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В Севастополе зарегистрировано 45 новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки.
В Севастополе выявили 45 новых случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы правительства города.

«По состоянию на утро 9 марта зарегистрировано 45 новых случаев заболевания COVID-19. 38 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 80 и 83 лет», — указано в сообщении.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 12 417 случаев инфицирования.

В настоящий момент выздоровели 11 516 человек. Скончались 520 пациентов.

Под наблюдением находятся 643 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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