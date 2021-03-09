СК завёл дело из-за гибели людей в результате пожара в Омской области

Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания в Омской области, в результате которого погибли многодетная мать и двое её детей.

Об этом говорится на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту пожара… в отношении 23-летнего главы семьи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — отмечается в заявлении.

По версии следствия, вечером 7 марта 23-летний хозяин дома, намереваясь ремонтировать бензопилу, занёс с улицы в дом пластиковую ёмкость с бензином и, чтобы отогреть, поставил её к печи.

Через некоторое время он услышал шум и почувствовал запах гари и бензина. Выйдя из комнаты, где спали супруга и дети, молодой человек увидел, что горит печь.

«Вернувшись в комнату, подозреваемый вынес из дома своего пятимесячного сына, но вернуться в горевший дом он уже не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в Омской области в результате пожара погибли 25-летняя женщина и двое детей: пятилетняя девочка и трёхлетний мальчик.