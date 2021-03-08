При пожаре в Омской области погибла женщина с двумя детьми

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Следователи выясняют обстоятельства пожара в Омской области, в результате которого погибли женщина и двое детей.
При пожаре в Омской области погибла женщина с двумя детьми
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Пожар произошёл вечером 7 марта в частном доме в селе Большие Уки.

«По предварительным данным, первым пожар и задымление в доме заметил 23-летний супруг, который смог вынести из дома своего пятимесячного сына, но вернуться в горевший дом он уже не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь. Во время пожара погибли его 25-летняя жена и двое детей: пятилетняя девочка и трёхлетний мальчик», — говорится в сообщении СК.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью трёх человек в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе.

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