Пять человек погибли в пожарах в Хабаровском крае за три выходных дня

Короткая ссылка
Пять человек погибли в пожарах в Хабаровском крае за три выходных дня.
Пять человек погибли в пожарах в Хабаровском крае за три выходных дня
  • РИА Новости

«За прошедшие три выходных дня в крае произошло 43 пожара, из них в жилом секторе зафиксировано 17 возгораний. Погибли пять человек, из них двое детей. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено два человека, эвакуировано — 14, одного ребенка из пожара спас очевидец», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в Калужской области организована проверка по факту гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить