Пять человек погибли в пожарах в Хабаровском крае за три выходных дня.

«За прошедшие три выходных дня в крае произошло 43 пожара, из них в жилом секторе зафиксировано 17 возгораний. Погибли пять человек, из них двое детей. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено два человека, эвакуировано — 14, одного ребенка из пожара спас очевидец», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в Калужской области организована проверка по факту гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме.