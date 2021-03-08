В Калужской области идёт проверка из-за гибели двоих при пожаре в доме
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«8 марта 2021 года в одном из многоквартирных домов в посёлке Серпухов-15 произошло возгорание в квартире. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух местных жителей, 62-летней женщины и её 46-летнего знакомого», — говорится в пресс-релизе.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.
Ранее СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Уфе.