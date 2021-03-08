В Минобороны России рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19
- Reuters
«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах РФ направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли более 372 тыс. военнослужащих ВС России», — говорится в бюллетене.
Отмечается, что общая численность выздоровевших от COVID-19 военнослужащих превысила 31,5 тыс. человек.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Вооружённых силах России.