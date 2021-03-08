В Минобороны России рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19

Более 372 тыс. российских военнослужащих на данный момент получили прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах РФ направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли более 372​ тыс. военнослужащих ВС России», —​ говорится в бюллетене.

Отмечается, что общая​ численность выздоровевших от COVID-19 военнослужащих превысила 31,5 тыс. человек.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Вооружённых силах России.