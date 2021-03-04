Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в ВС России

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Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Вооружённых силах России.
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в ВС России
  • РИА Новости

«Вначале несколько слов о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в вооруженных силах. Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обстановку в целом в войсках, значительно снизить число заболеваний COVID-19. За последние четыре месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция», — цитирует ТАСС Шойгу.

Согласно данным на 4 марта, за сутки в России выявлено 11 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 290 135 случаев COVID-19.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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