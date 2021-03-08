В результате пожара на автостоянке в Тульской области сгорели 13 автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Ночью 8 марта в дежурную часть ОМВД России по городу Донскому поступило сообщение, что на территории неохраняемой автостоянки… произошло возгорание припаркованных автомобилей. В результате пожара сгорело 13 автомобилей», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что возгорание уничтожило восемь пассажирских микроавтобусов — пять Iveco, два Ford Transit, один Volkswagen Multivan, а также пять легковых автомобилей.

«По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Устанавливаются обстоятельства и причина возгорания», — добавили в МВД.

В конце февраля водитель подогнал маршрутный автобус к горящему торговому центру «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске и помог людям из окон здания выбраться на крышу автомобиля.