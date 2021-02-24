Водитель автобуса помог эвакуироваться людям из ТЦ в Горно-Алтайске
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
«Водитель быстро сориентировался и подогнал автобус вплотную к окнам горящего торгового центра, в которых находились люди. Они смогли выпрыгнуть на крышу транспорта», — заявили в ведомстве.
В МЧС намерены решить вопрос о награждении мужчины.
Ранее в МЧС сообщили, что в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м.
По данным МЧС, в основном люди эвакуировались из ТЦ самостоятельно. Пожарные помогли выбраться 13 человекам.
В результате ЧП никто не пострадал. Пожар ликвидирован.