Водитель автобуса помог эвакуироваться людям из ТЦ в Горно-Алтайске

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Водитель подогнал маршрутный автобус к горящему торговому центру «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске и помог людям из окон здания выбраться на крышу автомобиля.
Водитель автобуса помог эвакуироваться людям из ТЦ в Горно-Алтайске
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Водитель быстро сориентировался и подогнал автобус вплотную к окнам горящего торгового центра, в которых находились люди. Они смогли выпрыгнуть на крышу транспорта», — заявили в ведомстве.

В МЧС намерены решить вопрос о награждении мужчины.

Ранее в МЧС сообщили, что в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м

По данным МЧС, в основном люди эвакуировались из ТЦ самостоятельно. Пожарные помогли выбраться 13 человекам.

В результате ЧП никто не пострадал. Пожар ликвидирован.

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