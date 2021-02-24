Водитель автобуса помог эвакуироваться людям из ТЦ в Горно-Алтайске

Водитель подогнал маршрутный автобус к горящему торговому центру «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске и помог людям из окон здания выбраться на крышу автомобиля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Водитель быстро сориентировался и подогнал автобус вплотную к окнам горящего торгового центра, в которых находились люди. Они смогли выпрыгнуть на крышу транспорта», — заявили в ведомстве.

В МЧС намерены решить вопрос о награждении мужчины.

Ранее в МЧС сообщили, что в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м.

По данным МЧС, в основном люди эвакуировались из ТЦ самостоятельно. Пожарные помогли выбраться 13 человекам.

В результате ЧП никто не пострадал. Пожар ликвидирован.