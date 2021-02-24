МЧС сообщило о ликвидации пожара в ТЦ в Горно-Алтайске

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС России по Республике Алтай.

«Ликвидирован — в 11:52 (07:52 мск). Причина пожара будет установлена позднее. Также будет определён материальный ущерб», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, основная часть людей эвакуировались из ТЦ самостоятельно. Пожарные помогли эвакуироваться 13 человекам.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в МЧС сообщили, что в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м.