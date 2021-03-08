Эксперт оценила возможности женщин руководить страной

Профессор кафедры дизайна костюма СПГХПА имени А.Л. Штиглица, ветеран труда Ольга Демидова оценила возможности женщин руководить страной.

«В принципе, президентом России может стать женщина. Нужно только посмотреть, что это за женщина. Если она будет умна, образованна, если она будет желать добра своему народу и все её усилия будут на это направлены, я думаю, что тогда всё возможно», — заявила она в ходе пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Как отметила Демидова, она встречала женщин-руководителей, которые выполняют свои обязанности лучше мужчин.

По словам эксперта, женщины могут быть отличными руководителями.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала идею 13-й зарплаты женщинам на 8 Марта.