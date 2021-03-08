Эксперт оценила возможности женщин руководить страной

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Профессор кафедры дизайна костюма СПГХПА имени А.Л. Штиглица, ветеран труда Ольга Демидова оценила возможности женщин руководить страной.
Эксперт оценила возможности женщин руководить страной
  • Pixabay

«В принципе, президентом России может стать женщина. Нужно только посмотреть, что это за женщина. Если она будет умна, образованна, если она будет желать добра своему народу и все её усилия будут на это направлены, я думаю, что тогда всё возможно», — заявила она в ходе пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Как отметила Демидова, она встречала женщин-руководителей, которые выполняют свои обязанности лучше мужчин.

По словам эксперта, женщины могут быть отличными руководителями.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала идею 13-й зарплаты женщинам на 8 Марта.

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