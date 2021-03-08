Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, актриса Елена Драпеко прокомментировала ситуацию с женщинами в политике.

«В последнем созыве Госдумы женщин стало больше — примерно 15% от общего числа депутатов. У нас женщины избираются и по партийным спискам, и по округам. Последний раз в 2016 году 36 женщин победили в округах и 33 женщины были в партийных списках», — заявила она в ходе пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Как считает Драпеко, в России женщины редко идут в политику, поскольку понимают, что не располагают большими ресурсами, необходимыми для избрания.

«Хотя в России есть женщины — руководители общественных организаций и фондов», — отметила депутат.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала идею 13-й зарплаты женщинам на 8 Марта.