Драпеко прокомментировала ситуацию с женщинами в политике

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, актриса Елена Драпеко прокомментировала ситуацию с женщинами в политике.
Драпеко прокомментировала ситуацию с женщинами в политике
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

«В последнем созыве Госдумы женщин стало больше — примерно 15% от общего числа депутатов. У нас женщины избираются и по партийным спискам, и по округам. Последний раз в 2016 году 36 женщин победили в округах и 33 женщины были в партийных списках», — заявила она в ходе пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Как считает Драпеко, в России женщины редко идут в политику, поскольку понимают, что не располагают большими ресурсами, необходимыми для избрания.

«Хотя в России есть женщины — руководители общественных организаций и фондов», — отметила депутат.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала идею 13-й зарплаты женщинам на 8 Марта.

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