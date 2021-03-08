В Ассоциации российских флористов дали советы по составлению букетов

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Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова дала советы по составлению букетов.
В Ассоциации российских флористов дали советы по составлению букетов
  • Pixabay

«Сегодня многие люди имеют аллергию на цветочную пыльцу. Поэтому, если вы не знаете подробностей о здоровье человека, лучше выбирать варианты без сильного запаха», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, самые неудачные — это лилии и мимозы, которые имеют ярко выраженный запах, способный вызвать раздражение у аллергиков.

«Самые хорошие цветы для аллергиков — это тюльпаны, а также амариллис, похожий внешне на лилию. Они не имеют сильного запаха и будут безопасны», — пояснила эксперт.

Ранее флорист-дизайнер Елизавета Ястова в беседе со «Взглядом» дала рекомендации по составлению букетов в честь 8 Марта.

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