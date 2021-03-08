В Ассоциации российских флористов дали советы по составлению букетов

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова дала советы по составлению букетов.

«Сегодня многие люди имеют аллергию на цветочную пыльцу. Поэтому, если вы не знаете подробностей о здоровье человека, лучше выбирать варианты без сильного запаха», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, самые неудачные — это лилии и мимозы, которые имеют ярко выраженный запах, способный вызвать раздражение у аллергиков.

«Самые хорошие цветы для аллергиков — это тюльпаны, а также амариллис, похожий внешне на лилию. Они не имеют сильного запаха и будут безопасны», — пояснила эксперт.

Ранее флорист-дизайнер Елизавета Ястова в беседе со «Взглядом» дала рекомендации по составлению букетов в честь 8 Марта.