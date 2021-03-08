После аварии с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело

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После аварии с семью погибшими в Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам прокурор Красноярского района региона Игорь Шустов.
После аварии с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения»). В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие Следственного комитета», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что также прокуратура проводит проверку состояния улично-дорожной сети на месте аварии.

Авария произошла около 06:00 (05:00 мск), столкнулись грузовик ISUZU и легковой автомобиль Volkswagen на 8-м км автодороги Самара — Тольятти. Погибли семь человек.

Как уточнили в МВД, все семеро погибших в результате ДТП под Самарой находились в легковом автомобиле, который врезался в грузовик.

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