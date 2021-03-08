В России за сутки выявили 10 253 случая коронавируса

В России в течение суток выявлено 10 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 10 595 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Всего в России с начала эпидемии подтверждено 4 333 029 случаев COVID-19. За сутки умерли 379 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 368 пациентов. Общее число летальных исходов — 89 473. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 922 246 пациентов. За сутки выздоровели 10 322 человека, накануне — 11 576. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране отмечается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.