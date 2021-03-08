Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив, что они приносят в мир гармонию, нежность, красоту.

«Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаёте себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли успешными, достойными людьми», — приводит РИА Новости слова Путина.

Президент отметил, что забота о детях, тепло домашнего уюта — это нелёгкий каждодневный труд, заслуживающий самого высокого признания.

«При этом вы каким-то непостижимым образом везде и всё успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надёжностью, ответственным подходом к делу. И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества», — сказал президент.

Отдельно глава государства поблагодарил и поздравил женщин — медицинских работников.

Ранее Путин поручил правительству до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей.