В России вузы смогут проводить сессию дистанционно с помощью биометрии

Правительство России разрешило вузам проводить сессию дистанционно с использованием биометрии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)», — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Как отмечается, формат будет доступен для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Систему планируется применять в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство учебных заведений, также потребуется согласие самого учащегося.

Как подчеркнули в пресс-службе кабмина, ЕБС обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам нужно зарегистрироваться в системе, а перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

Сведения по защищённым каналам будут передаваться в вуз, при подтверждении личности человек допускается до экзамена.

Предполагается, что это расширит возможности промежуточной аттестации для людей из отдалённых населённых пунктов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что иностранные студенты, обучающиеся в России, могут быть допущены к очным занятиям после получения двух отрицательных результатов тестов на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.