В России вузы смогут проводить сессию дистанционно с помощью биометрии

Короткая ссылка
Правительство России разрешило вузам проводить сессию дистанционно с использованием биометрии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В России вузы смогут проводить сессию дистанционно с помощью биометрии
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)», — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Как отмечается, формат будет доступен для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Систему планируется применять в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство учебных заведений, также потребуется согласие самого учащегося.

Как подчеркнули в пресс-службе кабмина, ЕБС обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам нужно зарегистрироваться в системе, а перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

Сведения по защищённым каналам будут передаваться в вуз, при подтверждении личности человек допускается до экзамена.

Предполагается, что это расширит возможности промежуточной аттестации для людей из отдалённых населённых пунктов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что иностранные студенты, обучающиеся в России, могут быть допущены к очным занятиям после получения двух отрицательных результатов тестов на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить