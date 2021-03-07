В Пермском крае снимают ограничения на ночную работу общепита

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В Пермском крае с 7 марта снимаются ограничения на ночную работу заведений общественного питания. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
В Пермском крае снимают ограничения на ночную работу общепита
  • Pixabay

«В Пермском крае с 7 марта снимаются ограничения на работу заведений общественного питания с 01:00 до 06:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионе, и вступили в силу с момента опубликования документа на официальных ресурсах».

При этом до 21 марта продлены ограничения на работу в сфере оказания услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях; проведение дискотек, развлекательных, досуговых, а также культурно-массовых мероприятий.

Согласно данным на 7 марта, в России в течение суток выявлено 10 595 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в России с начала эпидемии подтверждено 4 322 776 случаев COVID-19.

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