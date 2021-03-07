Экономист назвал факторы, влияющие на размер пенсии

Проректор Финансового университета при Правительстве России доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с «Российской газетой» назвал факторы, которые влияют на размер будущей пенсии.

Сафонов отметил, что «фиксированные выплаты выплачиваются всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости».

Он пояснил, что «к фиксированной части прибавляется страховая пенсия — и она у каждого своя».

Отмечается, что что страховая пенсия формируется следующим образом: за каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент.

При расчёте стажа существуют определённые льготы. Так, женщины, которые находились в отпуске по уходу за детьми, получают за полтора года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго — 5,4 коэффициента, за третьего — 8,1 коэффициента. Кроме этого льготу имеет один из родителей, который ухаживает за ребёнком-инвалидом — 1,8 коэффициента за год.

Также на размер пенсии может влияет размер заработка. Чем он выше, тем больше начисляют коэффициентов.

Сообщается, что повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста продолжить работать. Кроме этого, повысить размер пенсии возможно за счёт участия в добровольных пенсионных программах.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста.