Володин заявил, что повышение пенсионного возраста не рассматривается

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста.
Володин заявил, что повышение пенсионного возраста не рассматривается
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Он прокомментировал заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о якобы возможности рассмотрения повышения пенсионного возраста.

По словам Володина, приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, которые не имеют под собой оснований.

«Этой темы у нас в повестке нет, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Он также рассказал, что в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным депутаты обсуждали меры поддержки пенсионеров, включая индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Ранее в Кремле заявили, что вопроса повышения пенсионного возраста нет в повестке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление о возможности рассмотрения такого вопроса является «абсолютно неправильным».

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