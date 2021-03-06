Володин заявил, что повышение пенсионного возраста не рассматривается

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста.

Он прокомментировал заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о якобы возможности рассмотрения повышения пенсионного возраста.

По словам Володина, приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, которые не имеют под собой оснований.

«Этой темы у нас в повестке нет, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Он также рассказал, что в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным депутаты обсуждали меры поддержки пенсионеров, включая индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Ранее в Кремле заявили, что вопроса повышения пенсионного возраста нет в повестке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление о возможности рассмотрения такого вопроса является «абсолютно неправильным».